Контрнаступ ЗСУ біля Роботиного: в ISW розповіли, де просунулися українські воїни

Збройні сили України просунулися біля Роботиного Запорізької області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська продовжили наступальні операції в західній Запорізькій області 16 листопада і підтвердили територіальні здобутки в районі Роботиного 15 листопада", — йдеться у повідомленні.

15 листопада російський військкор опублікував відео з геолокацією, яке свідчить про те, що російські військові завдають удари по позиціях Сил оборони на заході від Роботиного, що свідчить про незначне просування ЗСУ. Натомість російські джерела стверджували, що українські військові нібито безуспішно намагалися просунутися біля Копанів, Рівного, Новопрокопівки, Вербового та в напрямку Новофедорівки.

Аналітики зазначили, що 16 листопада російські військові почали штурмувати українські позиції біля Роботиного, проте не підтвердили територіальні здобутки.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили атаки ворога біля Роботиного та на захід від Вербового. Машовець вважає, що частина російського 247-го гвардійського полку могла втратити контроль над висотами на північний захід від Вербового, в результаті це ускладнює оборону окупантів північно-західної околиці населеного пункту.

Раніше стало відомо, що українські військові досягли значних успіхів на кількох напрямках, зокрема в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Захисники також змогли просунутися вглиб російських оборонних ліній у напрямку Опитного та відкинути російські сили з позицій біля Вербового. Також на невизначеній фронтовій ділянці в Роботиному українські війська просунулися на 1,5-1,6 кілометра вглиб російських оборонних рубежів.

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