Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка розкрила підступну тактику росіян

Протягом останніх тижнів Російська Федерація визначила пріоритети та вдосконалила тактику, яка спрямована на уповільнення контрнаступних операцій української бронетехніки на півдні.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідників, в основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін. Так, у деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що, ймовірно, окупанти використали набагато більше мін, ніж передбачено їхньою військовою доктриною.

Уповільнивши наступ Збройних сил України, російські війська потім намагаються завдавати ударів по українській бронетехніці дронами-камікадзе, ударними вертольотами та артилерією.

"Хоча Росія досягла певного успіху за такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її сили, як і раніше, страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та брак артилерійських боєприпасів", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Зранку 4 липня в українському Генштабі відзвітували, що армія РФ зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті наголошують, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту. З посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр американські фахівці повідомляють, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

У Міноборони кажуть, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування населеними пунктами. За її словами, минулого тижня було звільнену площу збільшено на 9 кв.км.

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