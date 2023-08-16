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Контрнаступ ЗСУ – це ще не кульмінація: експерт розповів, коли будуть результати

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Контрнаступ ЗСУ – це ще не кульмінація: експерт розповів, коли будуть результати

Український військовий на фронті. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Контрнаступ України ще не досягнув своєї кульмінації, експерт розповів, коли треба чекати результатів.

Контрнаступ українських військових ще не досягнув своєї кульмінації, тому не варто звертати увагу на критику американських журналістів щодо результатів наступу. Подібні заклики – це не офіційна позиція влади США.  

Про це у коментарі "Фокус" розповів колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони в ОП Іван Апаршин. 

"Заяви журналістів чи аналітиків – не є офіційною позицією Білого дому. Якщо це будуть офіційні заяви, тоді можна говорити, що нам дають можливість ще на одну спробу. Наразі цього ми не чуємо. Контрнаступ не пройшов ще до своєї кульмінації, попереду ще щонайменше два місяці, тому давайте почекаємо", - зазначив він. 

Апаршин також наголосив, що військово-політичне керівництво України має плани, як максимально результативно закінчити воєнну кампанію цього року. 

"Україна не має такої міцної економіки, щоб перекладати війну на наступні роки", - резюмував експерт.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що Захід готує Україну до нового наступу 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
770
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