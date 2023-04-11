Контрнаступ ЗСУ: Данілов відповів, хто і коли ухвалить рішення про його початок

Данілов наголосив, що витік секретних даних США не вплине на запланований український контрнаступ.

Рішення про початок українського контрнаступу буде ухвалене в останній момент.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов для Tagesschau.

Посадовець додав, що таке рішення має право ухвалити головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та його штаб.

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Також секретар РНБО прокоментував витік секретних матеріалів США. Він наголосив, що "спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи", однак, як він підкреслив, це не вплине на запланований український контрнаступ.

За словами Данілова, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща.

"Однак дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто задіяний і в якому напрямку – ця інформація є цілком секретною. Якщо хтось думає, що вона у них є, я їх вітаю. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", - сказав він.

Український контрнаступ: останні новини

Нагадаємо, на тлі численних прогнозів щодо контрнаступу Сил оборони у Міноборони зробили важливу заяву. Заступниця міністра оборони Ганни Маляр наголосила, що офіційно говорити про перебіг бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи - президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Тим часом в РНБО зауважили, що інформація про час і місце контрнаступу ЗСУ є закритою, однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

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