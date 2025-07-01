Контрнаступ ЗСУ: експерт пояснив, де варто посилити тиск на РФ

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

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РФ посилює наступ в Сумської області, який почала три місяці тому. За даними військових аналітиків, росіяни вже за 20-25 км від околиць густонаселеного обласного центру. Тому саме тут ЗСУ потрібно контратакувати.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

«Звісно, нам потрібно відвоювати всю нашу землю, але ми розуміємо, що наші можливості обмежені. Де насамперед потрібні контрнаступальні дії? Звісно, це північ Сумської області. Це регіон, де в Росії слабо розвинута агентура. Від перших днів повномасштабного вторгнення наш Центр збирав і передавав інформацію через наших людей, друзів, знайомих, волонтерів про пересування російської окупаційної армії. І саме Сумщина була лідером. Цей регіон фактично без регулярних частин української армії зміг зупинити росіян шляхом тероборони. Отже, тут нам треба атакувати передусім», — сказав він.

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«Якщо брати стратегічний напрям зусиль, то це рух на південь, перерізання Криму, аби звідти не йшла логістика ворога, відповідно, увесь південний фас, Чорне море тощо», — додав він.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку.

За даними військового експерта Івана Ступака, росіяни контролюють на Сумщині 100 квадратних кілометрів території і продовжують розширювати підконтрольну їм зону.

2 червня у ДПСУ зауважили, що росіяни розширюють зону для заходу своєї піхоти до регіону.

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Напередодні Генштаб повідомив, що просування окупантів на Сумщині вдалось зупинити.