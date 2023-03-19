Контрнаступ ЗСУ: експерт пояснив, чи буде задіяно “необстріляних бійців”

Під час військових навчань підрозділів для контрнаступу організовується їхня взаємодія для виконання контактного бою в різних умовах місцевості.

Серед бійців, які проходять вишкіл за кордоном і стануть основою угруповання ЗСУ для контрнаступу, можуть бути люди з бойовим досвідом.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

За його словами, українських військовослужбовців, які проходять вишкіл за кордоном не можна називати “необстріляними бійцями”, оскільки під час цього навчання їх саме “обстрілюють” та “обкатують”, щоб організувати взаємодію в ході виконання контактного бою в різних умовах місцевості.

“Це не так, як було в перші місяці війни, коли набирали і відправляли на фронт, бо треба було затикати діри і рятувати становище, коли російські війська наступали зі всіх боків, а ми відбивалися, як могли. Це добре навчене військо, яке має великі шанси на успіх”, - наголосив Жданов.

Окрім того, експерт зауважив, що до угруповання, яке здійснюватиме контрнаступ, можуть потрапляти люди з бойовим досвідом, які пройшли війну.

“Вони могли бути призначені з частин, які діють на фронті, на навчання за кордоном. Після повернення з навчання їх відправляють не в їхні частини, а в склад новоутвореної бригади в складі контрнаступального угруповання”, - пояснив він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов припустив, що контрнаступ України може розпочатися у травні, а до того часу війна буде позиційною.

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