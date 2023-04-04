Контрнаступ ЗСУ: експерт пояснив, чи має Україна потенціал для звільнення усіх своїх територій

За словами експерта, Україна зараз колосально наростила свій воєнний потенціал.
Збройні сили України вже готові до вирішального весняного контрнаступу, пише видання The New York Times.
Про підготовку України до майбутнього удару по армії Росії розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Петро Черник.
За його словами, питання контрнаступу в нашому медійному просторі "сильно перегріли".
"Контрнаступ буде неминучий і в обов’язковому порядку. А коли, як і за яких обставин, якими силами та засобами і в яких напрямках, треба дійсно залишити у своєрідній тиші і віддати це на відкуп нашим військовим. Тільки вони мають право про це говорити і реалізовувати", - каже експерт.
Він вважає, що Україна зараз колосально наростила свій воєнний потенціал.
"Тільки один безпрецедентний бронепакет від часів Другої світової війни у частині кількість, якість та час надання. За всю Другу світову війну Радянський Союз отримав майже 12 тисяч бронетехніки від союзників. Ми розуміємо, наскільки це велика цифра. А це є стратегічною ознакою того, що Україна має потенціал для звільнення усіх своїх територій", - зазначачає експерт.
Експерт додає, що на тлі цього російські окупанти за кілька тижнів змогли побудувати в окупованому Криму цілу мережу окопів і загороджень. Зокрема, про це свідчать супутникові фотографії.
"Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обробки та артилерійські установки, вирили рови. Як можна оцінити те угруповання ворожих військ в Криму, яке зараз там знаходиться і як ворог там готується до українського наступу", - додає він.
Попри це, Черник зауважує, що не варто недооцінювати ворога.
"Звичайно, ворога не треба недооцінювати. Він вчиться. Те, що Крим — велика мілітарні база, давно не таємниця. Бойовий потенціал тамтешніх військ нарощується з 2014 року. В частині копань ровів уздовж Чорного моря немає нічого іншого, крім класичного пропагандистського наративу, покликаного підняти виключно їхній мотиваційний дух — неонацисти близько і треба робити все можливе, щоб Крим не здати", - резюмує експерт.
Зазначимо, що численні заяви керівництва України і західних союзників про підготовку контрнаступу ЗСУ є частиною інформаційної війни, щоб психологічно тиснути на російських окупантів. Як результат, коли контрнаступальні дії справді почнуться, деморалізована армія РФ може швидко "посипатися".
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