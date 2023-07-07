Контрнаступ ЗСУ: експерт пояснив, що заважає Україні наступати швидше

Армія РФ мала 9 місяців для підготовки до українського контрнаступу, саме за це час західні партнери вирішували, яке озброєння передати Україні. Це свідчить про те, що поспішати з контрнаступом не варто.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, через роздуми союзників, Україна втратила час. Натомість окупаційна підготувала потужні інженерні та фортифікаційні споруди одразу на кількох напрямках.

"Відповідно, зараз наш контрнаступ проходить у дуже складних умовах – через мінні поля, через серйозно укріплені рубежі оборони. При цьому на півдні Запорізької області таких рубежів оборони щонайменше три. За таких умов відправляти буквально на лобові штурми українські штурмові бригади – це означає занапастити наших воїнів. Хіба це є метою нашої наступальної кампанії? Ні", - наголошує експерт.

Він додає, що для реалізації плану контрнаступу потрібні ресурси та час.

"Зверніть увагу: за червень ми знищили російську артилерію втричі більше, ніж зазвичай протягом місяця. Також спостерігається значне збільшення щодо знищення ворожих систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки, інженерних машин, у тому числі для мінування типу "Землеробство", - каже Селезньов.

Українським військам вдається знищувати ті об'єкти, які росіяни тримають на випадок масштабного контрнаступу.

"Тому що, не маючи таких ресурсів, ворог у перспективі фактично не зможе чинити нам серйозного опору. Зараз тенденція така, що навіть незважаючи на те, що українська армія наступає, тим не менш, у росіян втрат у техніці більше, ніж в українських Сил оборони, які ведуть наступ", - розповідає експерт.

Він резюмує, що ЗСУ перш ніж перейти до повномасштабного контрнаступу знищують військовий потенціал: "Тому що, не маючи таких ресурсів, ворог у перспективі фактично не зможе чинити нам серйозного опору. Зараз тенденція така, що навіть незважаючи на те, що українська армія наступає, тим не менш, у росіян втрат у техніці більше, ніж в українських Сил оборони, які ведуть наступ".

Зазначимо, що російські війська намагаються максимально тиснути на українських бійців на півдні, однак у ніч проти 7 липня дуже потужно працювали ЗСУ – атакували і захищались.

Водночас Сили оборони України домоглися успіху на Бахмутському напрямку, активно нарощуючи тиск на окупантів на околицях цього міста. Також ЗСУ продовжують просування на Запорізькому напрямку.

Читайте також: