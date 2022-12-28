Контрнаступ ЗСУ: експерт розповів, чи очікувати від окупантів "жесту доброї волі"

На півдні становище армії Росії стає все більш проблематичним.

Російські окупанти на півдні України можуть здійснити масштабний "жест доброї волі" у випадку контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Коментуючи можливість подальшого виведення російського окупаційного контингенту, так званого "жесту доброї волі", Снєгирьов зазначив, що росіяни зараз розглядають можливість контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку як одну з пріоритетних.

"Відповідно, якщо ЗСУ вдасться деокупувати Мелітополь, тоді питання щодо перебування російського контингенту на лівому березі Дніпра риторичне. Фактично, росіяни будуть відрізані від баз постачання. Мелітополь - ключова логістична складова - дві автодороги і залізниця, якими перекидається особовий склад, спорядження, військова техніка для потреб окупаційних військ не тільки в Запорізькій і Херсонській області, але й в Автономній Республіці Крим", - пояснив він.

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За словами експерта, після того, як минулого тижня Збройні сили України завдали точкового удару по російській колоні на Чонгарському перешийку, "стало зрозуміло, що ми тримаємо під контролем не тільки лівий берег Дніпра, Херсонщину, але й фактично ворота в Крим".

"І за цих умов подальше перебування росіян стає більш проблематичним. Правий берег, який контролюють ЗСУ, вище, ніж лівий, де знаходяться росіяни. Ми їх фактично розстрілюємо, враховуючи, що тактико-технічні характеристики зброї, наданої нам нашими західними партнерами, вдвічі перевищують аналогічні зразки російського озброєння. Тому шанси у них мінімальні", - переконаний він.

Як зазначив Снєгирьов, ми раз по разу чуємо повідомлення з Херсонської і Запорізької областей про удари по місцях накопичення техніки, казармах з особовим складом, складах з БК.

"Це той самий сценарій деокупації - так звані каскадні операції. Першим етапом є нанесення ударів по місцях накопичення, другий - взяття під контроль логістичної складової, а це дороги, мости та все інше. І третє - безпосередня військова операція", - пояснив експерт.

На його думку, сьогодні можна говорити про другий етап деокупації - взяття під вогневий контроль локацій, доріг.

"Створюються умови, коли утримання територій неможливе за рахунок відсутності ротації, підвезення БК і паливно-мастильних матеріалів. Тому в нас є підстави для стриманого оптимізму щодо подальших "жестів доброї волі", - додав Снєгирьов.

Нагадаємо, Дмитро Снєгирьов також розповів, що окупанти намагаються проводити контратаки проти ЗСУ на трьох напрямках на Донбасі, накопичують там живу силу і техніку. За словами експерта, про оперативну паузу на фронті не йдеться.

Снєгирьов також розповів, що одночасне просування ЗСУ і в районі Кремінної, і в районі Сватового фактично створює умови для оперативного оточення російського угруповання, що зосереджено у конгломераті великих міст: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасна. За різними оцінками, там можуть опинитися в оточенні 15-30 тисяч росіян.

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