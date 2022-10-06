Контрнаступ ЗСУ: експерт розповів, як окупанти тікають з Луганщини

Російські окупанти все частіше тікають з Луганської області на фоні заяв України про початок звільнення регіону. Військові РФ забирають машини у місцевих жителів, щоб врятуватись від контрнаступу ЗСУ.

Про це розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, які настрої в окупантів в Луганській області, Лисянський відповів:

"Тікають окупанти, колаборантів залишають. Там виїзд на кордоні з РФ. Позавчора вони заявили, що начебто цього кордону не буде, але передумали - кордон залишили, тому що потік був страшний через ці території. Паніка є. Ми зафіксували, що в Сєвєродонецьку на Луганщині, в Сватовому, в Старобільську було сім випадків угонів авто в місцевого населення - просто забирали. Я пам'ятаю такі самі ситуації в 2014 році, так само окупанти тікали з Дебальцевого - забирали транспорт у місцевих і виїжджали на цивільних номерах".

За його словами, на сьогоднішній день склалася дуже критична ситуація з точки зору місцевого населення - "окупанти бігають, забирають в них авто, самі тікають".

Лисянський додав, що за його даними, з окупованого Сєвєродонецька втекла група працівників з Інгушетії.

"Я не знаю, чого вони приїхали - або метал різати, або ще щось розкрадати. Вони поїхали п'ять днів тому, тому що, як вони пояснювали, "ми боїмося, що українці повернуться в Сєвєродонецьк". Це є певний індикатор", - зазначив експерт.

Старт деокупації Луганщини

Першим звільненим від окупантів населеним пунктом області стала Білогорівка. Її ЗСУ деокупували у 20-х числах вересня. Там українські захисники знищили чимало російської техніки, захопили трофеї і взяли в полон понад 20 окупантів.

5 жовтня глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив про офіційний початок її звільнення українськими силами. У деяких населених пунктах були встановлені національні прапори.

Цього ж дня Гайдай заявив про звільнення шести населених пунктів Луганщини. Він також порадив жителям окупованих територій Луганщини виїхати якомога далі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що ЗСУ на Луганщині мають всі шанси звільнити місто Сватове.

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