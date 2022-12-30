Контрнаступ ЗСУ і загроза нападу на Київ: чого очікувати на фронті в 2023 році

Армія Росії сподівається на затишшя на фронті, щоб зібрати резерви для нового масштабного наступу. Збройні сили України, своєю чергою, можуть завадити планам Кремля і провести власну контрнаступальну операцію.

ТСН.ua зібрав ключові прогнози та думки, як будуть розвиватися події війни в Україні у 2023 році.

Чи буде новий наступ окупантів на Київ

Військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН оцінив ймовірність повторення наступу на Київ з території Білорусі.

"В мене глибокі сумніви, що вони зможуть зібрати потрібну кількість на Київському напрямку. По-друге, історія - це наука дуже вперта, вона говорить, що з кінця Другої світової війни жодне місто-мільйонник не було взяте військовою силою. Радянська армія, маючи навіть тотальну перевагу над німецькими військами, в 1945 році при штурмі Зеєловських висот і Берліна втратила, якщо не помиляюсь, близько півмільйона своїх бійців. Але Радянський Союз міг собі дозволити на той час такі втрати. Росія не переживе таких втрат і просто фізично не зможе забезпечити такий баланс сил, який говоритиме про якісь надії захопити Київ", - переконаний Грабський.

За його словами, навіть десятикратне збільшення угруповання навряд чи допоможе окупантам виграти битву за Київ - "а десятикратне збільшення угруповання буде означати, що тільки на Київ вони мають зосередити військ вдвічі більше, ніж все діюче угруповання російських збройних сил".

"Тут в дію вступають такі фактори, як природа, як готовність наших сил, підготовка місцевості, кліматичні умови і рельєф. Для мене виглядає фантастичним варіант прориву противника і захоплення Києва за умов, які ми маємо на сьогоднішній день. Плюс я бачив, як Київ готувався до оборони у лютому-березні. Завзятість наших військ і наших мешканців зараз на порядок вище, тому противник не дійде до Києва, просто зникне", - заявив експерт.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни в Білорусі можуть спробувати прорвати північний кордон України.

"Я думаю, що можливий варіант, про який говорив головнокомандувач генерал Залужний, – що вони в Білорусі до лютого за гігантських зусиль можуть зібрати 50-70 тисяч, тобто сформувати загальновійськову армію, і спробувати проривати наш кордон на якихось північних напрямках. На Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках. І те не з метою досягнути до Києва, а з метою того, щоб відтягти частину сил нашої армії на північ. Щоб ми там почали оборонну операцію", – пояснив Жданов.

Військовий експерт Петро Черник висловив думку, що окупанти мають достатньо застарілого озброєння, щоб зважитися на великий наступ і спробувати примусити Україну до переговорів. Але ця спроба не матиме успіху.

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"У них немає якісної техніки - це очевидно. На мій погляд, не тільки Т-62, але й Т-55, а можливо, дещо поіронізую, і до Т-34 дійти. Але нагадаю, що автоматів Калашникова вони наштампували до 100 млн, рушниць Мосіна - 37 млн, великокаліберних кулеметів ДШК - понад 1 млн, РПГ-7 - понад 9 млн. Старого мотлоху в них неймовірно багато. А піхотинцеві достатньо дати в руки саперну лопатку, і вони будуть помирати "за родіну, за Сталіна", - каже Черник.

Водночас, за оцінками експерта, окупантам для наступу з півночі знадобиться 50-тисячне угруповання, якого зараз немає.

Військовий експерт Михайло Самусь каже, що Росія почала готуватися до нової операції, але щоб підготувати резерви, їм треба щонайменше два місяці.

"Очевидно, що вони не хотіли б допустити в ці два місяці нових українських наступальних операцій, щоб цей "Стрибок мангуста" не вийшов так само, як 24 лютого - просто стрибнули в безодню. Вони хотіли б втягнути українську армію у в'язкі бої, наприклад, як у Бахмуті та інших місцях на Донбасі", - вважає Самусь.

Контрнаступ ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов не виключає контрнаступальних дій ЗСУ у найближчому майбутньому. Він нагадав про новий пакет військової допомоги США, призначений "для забезпечення бойових дій".

"Яких бойових дій - важко сказати. Це може бути і оборона, і наступ. Але в будь-якому випадку пакет справді містить боєприпаси різних типів майже до всіх видів артилерії та бронемашини, і ще трохи легкого та стрілецького озброєння", - зазначив експерт.

Жданов також нагадав "слова головкома в інтерв'ю The Economist, де генерал Залужний сказав, що десь у Генеральному штабі назріває і ось-ось буде готова контрнаступальна операція". Проте військовий експерт не став прогнозувати точні терміни операції та порадив набратися терпіння.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що росіяни зараз розглядають можливість контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку як одну з пріоритетних.

"Відповідно, якщо ЗСУ вдасться деокупувати Мелітополь, тоді питання щодо перебування російського контингенту на лівому березі Дніпра риторичне. Фактично, росіяни будуть відрізані від баз постачання. Мелітополь - ключова логістична складова - дві автодороги і залізниця, якими перекидається особовий склад, спорядження, військова техніка для потреб окупаційних військ не тільки в Запорізькій і Херсонській області, але й в Автономній Республіці Крим", - пояснив він.

Як зазначив Снєгирьов, ЗСУ регулярно завдають ударів по місцях накопичення техніки, казармах з особовим складом, складах з БК у Херсонській і Запорізькій областях.

"Створюються умови, коли утримання територій неможливе за рахунок відсутності ротації, підвезення БК і паливно-мастильних матеріалів. Тому в нас є підстави для стриманого оптимізму щодо подальших "жестів доброї волі", - додав експерт.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що окупанти можуть не втриматись у Запорізькій області.

"Це та сама ситуація, що і з Херсоном... Вони не можуть утриматися. Вони розуміють, що українці можуть розділити їхнє угруповання, вийти на берег Азовського моря, і у них буде два угруповання, причому одне, яке в Херсонській та Запорізькій області, буде практично без нормального логістичного забезпечення. Йому треба буде приймати активні рішення — або намагатися вирішити логістичні моменти, а їх вирішити через Крим просто неможливо, тому що Кримський перешийок вже перебуває під вогневим контролем українських військ. Або треба буде відступати до Криму, звідки немає виходу, Кримський міст не врятує", — заявив Ягун.

Завершення війни

Військові експерти стримані в прогнозах щодо термінів завершення війни, проте представники українського керівництва налаштовані доволі оптимістично.

Президент Володимир Зеленський у листопаді висловив сподівання, що "це завершиться найближчими місяцями". За його словами, війна припиниться у двох випадках – коли Україна здобуде перемогу, або коли Росія сама визнає поразку.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій.

"Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області або впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом все звільнятимемо. Тому що буде звільнено воно за фактом того, що Росія програла війну", — пояснив Подоляк.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може завершитися до літа наступного року.

"Я сподіваюся на це дуже сильно", — сказав Буданов, оцінюючи можливість завершення війни до літа.

За його словами, росіяни найближчим часом, передусім, намагатимуться утримати все, що вони змогли захопити, і робитимуть спроби хоч якось просунутися на Донеччині.

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