Контрнаступ ЗСУ і загроза з Білорусі: чого очікувати на фронті у найближчі місяці

У ЗСУ є шанс скористатися перевагою, здобутою під час контрнаступу.

Бойові дії в Україні в найближчі місяці не вщухнуть. Для Збройних сил України важливо розвинути успіх і не дати армії РФ перепочити, тому вони можуть перейти до активних дій вже найближчим часом. Своєю чергою, окупанти перегруповують війська, які залишили Херсон, щоб посилити інші напрямки.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо ситуації на фронті, розвитку подій на півдні і сході України, а також загрози повторного наступу військ РФ з Білорусі.

Коли чекати на активіні дії від ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що заморожування бойових дій взимку не буде. На його думку, ЗСУ можуть активізуватися вже за тиждень.

"У нас є реальний шанс скористатися перевагою, тимчасовою форою, і не дати Росії вирівняти ситуацію, давши їй перепочинок у війні. Найближчого тижня буде перегрупування військ. Нам треба перекинути війська, які звільнилися, з правого берега Дніпра. Росія теж проводить перегрупування. А далі, я думаю, що ми спостерігатимемо активізацію бойових дій, принаймні з нашого боку", - прогнозує він.

За словами експерта, Україна не повинна згаяти такий шанс:

"Що більше Росія просить переговорів, то більше треба атакувати. А зараз просто виття стоїть із Кремля – дайте нам переговори, дайте нам перепочинок. Думаю, найближчим часом, через тиждень, ми повинні побачити якісь зрушення в плані активності бойових дій з нашого боку".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі каналу "Freeдом" зазначив, що для українських військових дуже важливо провести до січня низку успішних контрнаступних дій на півдні чи на сході, щоб деокупувати якомога більше територій та стабілізувати лінію фронту.

"Я вважаю, що найкраща стабілізаційна лінія на зиму на фронті - по окупованому Криму. Для нас найкраще було б там встигнути за ці кілька тижнів просунутися далі на Мелітополь, звільнити Запорізький напрямок, лівий берег Херсонської області. Ось тоді можна говорити про стабілізацію, оскільки їх можна на деякий час закрити в Криму, завдавати ударів по військових об'єктах там і не мати ризиків на Запорізькому напрямку та натяків на формування якогось нового ударного угруповання", - заявив він.

На думку експерта, "з українського боку замороження точно не планується".

Окупанти концентрують сили на Донбасі

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначає, що окупанти перекидають сили з Херсонщини на Донбас. Це робиться для того, щоб проводити наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки та продовжувати оборону в районі Сватового та Кремінної.

За словами експерта, російські війська мають брак артилерії та важкої техніки, тому це першочерговий пріоритет, який перекидають з півдня на схід.

"Є інформація, що невелика частина підрозділів, які були на півдні і відійшли з правого берега Херсонської області, з'явилися якраз у районі Кремінної, Луганський напрямок. Можливо, будуть перекидатися також до району Бахмута, де йдуть активні бойові дії", - розповів він.

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Як зазначив Мусієнко, військове командування РФ розуміє, що з технікою та важким озброєнням в окупантів є проблеми.

"Якщо раніше російські війська могли вести наступальні дії ширшим фронтом, з використанням масованих артилерійських атак, танків, важкого озброєння, то на сьогоднішній день вести наступальні дії широким фронтом можливості немає. Тому обирають на сьогоднішній день той напрямок, куди необхідно перекидати більшу частину артилерії для того, щоб був інтенсивніший вогонь і підтримка наступальних дій", - пояснив він.

За словами експерта, Росія намагається заповнити втрати особового складу мобілізацією, проте з технікою, особливо з артилерією, виникають проблеми "чим далі, тим більше".

"На деяких ділянках фронту можна констатувати, що українські війська почали мати перевагу над артилерією противника. Причому мають цю перевагу внаслідок контрбатарейної боротьби нашої артилерії. Виявляли вогневі точки противника, їх успішно придушували", - заявив Мусієнко.

Чи можливий напад з Білорусі

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України за двома напрямками.

"Один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість", – зазначив Арестович.

На його думку, Путін зараз намагатиметься вивести кадрові боєздатні частини з України для перегрупування, замінивши їх мобілізованими та "вагнерівцями". Професійну армію, яку врятують від розгрому, можуть кинути на інший напрямок, зокрема і в Білорусь. Але для цього, за словами Арестовича, потрібно багато часу.

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Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі каналу "Freeдом" висловив переконання, що захопити Київ на сьогоднішній день неможливо.

"Буквально минулого тижня, з 15 по 17 листопада, були активні навчання з оборони Києва, перевірялася боєздатність усього угруповання наших військ, сил спецпризначення, Служби безпеки, готовність до захисту. Різні сценарії прогнозувалися, оцінювалися. На сьогоднішній день Київ захищений максимально, наскільки ми можемо собі дозволити з ресурсів, які є", - наголосив військовий експерт.

Також Мусієнко зазначив, що на кордоні з Україною "не видно створення якогось угруповання військ, яке може загрожувати".

"Не виключено, що з метою створення видимості загроз Росія може створювати угруповання зі складу мобілізованих, утримувати їх просто на кордоні, щоб створювати ілюзію... Хоча, за сьогоднішніми мірками, це розкіш для них, бо вони не можуть взяти Бахмут, намагаються втриматися в районі Кремінної і не можуть перейти в контратаку. Плюс ще завдання – тримати удар на півдні. Тому не так легко створювати на всіх напрямках ударні угруповання", - пояснив він.

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