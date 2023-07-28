Контрнаступ ЗСУ: Київ заявляє про успіхи на тлі активізації бойових дій на півдні

Українські військові заявляють про успіхи на одній із ліній фронту на південному сході України, в той час як західні офіційні особи говорять про великий наступ.

Про це пише BBC.

У відео, опублікованому президентом України Володимиром Зеленським, українські військові заявили, що взяли село Старомайорське.

Село, розташоване за 150 км на схід від міста Запоріжжя, було звільнене під щільним артилерійським вогнем і авіаударами, заявили в армії.

Україна не підтвердила, що вона посилила свій контрнаступ.

Але президент Росії Володимир Путін заявив, що українські атаки “значно” посилилися.

Він сказав журналістам у Санкт-Петербурзі, що вони не мали успіху: “Всі спроби контрнаступу були зупинені, і ворог був відкинутий назад з великими втратами”.

Лідер підтримуваних Росією ополченців Олександр Ходаковський заперечив слова Путіна, заявивши, що Україна методично обстрілювала Старомайорське протягом кількох днів і досягла успіхів, утримуючи околиці і просуваючись далі.

Президент Зеленський опублікував відео, на якому військові піднімають український прапор у селі, а міністр оборони Ганна Маляр заявила, що зараз вони “продовжують зачистку населеного пункту”.

Our South!

Our guys!

Glory to Ukraine!



pic.twitter.com/GUg83fXEk0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023

Минулого місяця розпочався контрнаступ української армії на кількох фронтах, але поки що очевидних успіхів досягнуто дуже мало. Київські генерали попереджають, що швидкі результати майже неможливі через укріплені оборонні лінії Росії та ряди мінних полів.

Генерал Олександр Тарнавський, відповідальний за операції на півдні, сказав ВВС, що “будь-яку оборону можна зламати, але для цього потрібні терпіння, час і вмілі дії”.

Хоча з Києва поки що не надходило жодних повідомлень, неназвані представники американського оборонного відомства повідомили американським ЗМІ, що в українському контрнаступі розпочалася нова фаза.

Американський Інститут вивчення війни заявив, що “інтенсивна фронтальна атака” була розпочата в напрямку Роботиного, на південний схід від Запоріжжя і приблизно за 10 км на південь від міста Оріхів.

Українські коментатори попереджають, що говорити про нову фазу контрнаступу передчасно. Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що українські війська наближаються до прориву російських оборонних ліній на півдні, але, можливо, ще зарано говорити про те, що вони зробили це повністю.

Міністр оборони Ганна Маляр заявила про “поступове просування” українських військ до двох міст — Мелітополя та Бердянська. Будь-яке просування до будь-якого з цих міст стане вирішальним кроком у військовій кампанії.

Якщо українським силам вдасться досягти подальшого прогресу в Роботиному, наступним населеним пунктом на півдні буде Токмак, що на шляху до Мелітополя.

Один із районів, де, за заявами України, вона просувається, знаходиться на південь від Бахмута, східного міста, захопленого російськими військами після тривалої і запеклої битви, в результаті якої воно перетворилося на руїни.

Маляр повідомила, що українські сили поступово просуваються вперед, і бої відбуваються у трьох селах на лінії фронту безпосередньо на південь від міста. “Бої досить жорсткі. Ворог веде інтенсивний вогонь”, — сказала вона.

Окремою подією стало те, що український парламент проголосував за продовження воєнного стану ще на 90 днів, заборонивши чоловікам призовного віку виїжджати з країни.

Воєнний стан був запроваджений, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Голосування також означає, що парламентські вибори, заплановані на жовтень, будуть відкладені.

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