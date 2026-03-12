Контрнаступ ЗСУ, "котел" для росіян та зрив плану Кремля: головне про ситуацію на фронті та мапа боїв

Війна в Україні / © ТСН.ua

Останніми днями Збройні сили України демонструють тактичні успіхи одразу на кількох напрямках фронту, зокрема поблизу Куп’янська, Олександрівки, Гуляйполя та на відтинку Костянтинівка-Дружківка. Українські контрнаступальні дії, підкріплені роботою дронів та артилерії, здатні серйозно зірвати весняно-літні плани російського командування. Аналітики та військові експерти відзначають суттєве виснаження резервів армії РФ.

ТСН.ua проаналізував останні події українських військових та тактику окупантів.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська мають локальні успіхи на Куп’янському напрямку. На підтвердження цього ISW наводить геолокаційні матеріали від 10 березня.

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

«Дані показують, як ЗСУ очищають підстанцію на північ від Ківшарівки на південний схід від Куп’янська. Це свідчить про контроль українських сил над цим районом», — йдеться у звіті Інституту.

Водночас ворог не полишає спроб тиснути. Протягом 10-11 березня російські війська проводили наступальні дії безпосередньо у напрямку Куп’янська, а також на схід — поблизу Петропавлівки та Кучерівки.

Зіткнувшись із жорсткою обороною ЗСУ, командування окупантів змушене реагувати. Зазначається, що росіяни розпочали перекидання підрозділів 1-го мотострілецького полку з Вовчанського напрямку на Куп’янський для підсилення своїх угруповань.

Водночас у самому Куп’янську Сили оборони ізолювали групу ворожої піхоти. За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, заблоковані окупанти вже не здатні до ведення активних бойових дій.

«Вони фактично сидять у підвалі будівлі лікарні, від якої щось залишилось. Там зараз сидить десь під 20 осіб — від початку було десь за 50. Вони перетворили кілька невеликих підвалів на фортеці і намагаються просто вижити. Вони не становлять безпосередньої загрози і не можуть здійснювати активність», — пояснив Трегубов, додавши, що українським військовим немає сенсу ризикувати життям для негайного штурму цих залишків.

Що відбувається на південному фронті

На південному фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, українські війська також продовжують тактичне просування. Аналітики ISW фіксують ймовірне звільнення населеного пункту Новогригорівка. Відповідні геолокаційні фото показують успішні удари ЗСУ по російських військових у цій зоні.

Ksysz ahjyne / © Інститут вивчення війни (ISW)

Протягом останніх днів російські підрозділи атакували на південний схід від Олександрівки та у напрямку Вербового, проте українські сили відповіли потужними контратаками поблизу Гаю.

Офіційну інформацію щодо цієї ділянки надав речник Південних сил оборони України полковник Владислав Волошин. За його словами, інтенсивні бої тривають.

«Бої за Новогригорівку та Березове продовжуються. Російські підрозділи зазнають великих втрат. Зокрема, втрати 6-го танкового полку 90-ї дивізії РФ зробили цей підрозділ бойово неефективним», — підкреслив Волошин.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розкрив масштаби українських успіхів.

За його даними, на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили понад 400 квадратних кілометрів території (з них 286 кв. км — лише у лютому). Натомість ворог зміг окупувати лише 126 квадратних кілометрів. Аби приховати провал, російське командування у звітах «домальовувало» собі додаткові 15-20 кілометрів просування.

Ефект «сірникової коробки» на Гуляйполі

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці методично звільняють раніше окуповані об’єкти. Згідно з геолокаційними фото від 11 березня від аналітиків ISW, підрозділи ЗСУ провели успішну зачистку житлового будинку та підвалу на південному сході населеного пункту Різдвянка, що розташований на північний захід від Гуляйполя.

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

Окупаційні війська продовжують спроби атак як під самим містом, так і на його околицях, включаючи Різдвянку, Цвіткове, Варварівку, Святопетрівку, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Зарічне, Залізничне, Гірке та Мирне. Проте навіть російські воєнкори змушені визнати, що українські сили успішно контратакують у кількох із цих районів.

Як зазначає військовий експерт Роман Світан, сухопутний коридор РФ на Запоріжжі є найбільш вразливим місцем для окупантів, адже ЗСУ дістають своїми засобами ураження аж до Азовського моря.

«Скільки б окупанти не просувалися вглиб території, вони залишаються у зоні ураження нашої зброї. Фактично вони притиснуті до Азовського моря», — наголосив експерт.

За його словами, російські війська намагалися розширити сухопутний коридор, просуваючись із району Гуляйполя у бік Покровського, однак уперлися в українську оборону поблизу Гуляйполя та Оріхова.

Водночас, за оцінкою Світана, окупанти можуть активізуватися на напрямку Степногірська. Додатковою проблемою для російських військ є логістика, адже основні бази забезпечення, які підтримують угруповання на Запорізькому напрямку, розташовані приблизно за 500 кілометрів у Ростові.

Також, за словами військового 25-ї бригади з позивним «Мучной», противник кидає штурмові групи західніше Гуляйполя, але їхній темп впав завдяки українському підкріпленню. Західніше Залізничного сформувалася сіра зона, де українські бійці не дають росіянам створити плацдарм, методично вибиваючи малі групи противника.

Жорстокі бої за кожну вулицю: яка ситуація на Донбасі

На Донбасі, на тактичному напрямку Костянтинівка–Дружківка, українські війська також проводять активні дії. За повідомленнями ISW, Сили оборони нещодавно здійснили успішні локальні операції.

Лінія фронту / © Інститут вивчення війни (ISW)

«Ці дії дозволяють українським силам зміцнити позиції та стабільно утримувати тиск на ворога у цьому районі», — підсумовують аналітики, спираючись на верифіковані відеоматеріали з місця бойових дій.

Проте, як зазначає військовий «Мучной», ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

За його словами, Степанівка, ймовірно, вже випала зі стабільної лінії оборони, повторивши долю Берестка. В Іллінівці тривають важкі міські бої, де значна частина села вже під контролем ворога. На східному фланзі окупанти методично «вигризають» позиції на північ від дачного масиву «Металург».

Окремою гарячою точкою є Добропільський напрямок. На підступах до Білицького противник намагається просочитися в житлову забудову.

«Проте, наші козаки з 25 ОШБ „Рись“ ламають ці спроби і закидують в кожну щілину міни. Ворог чітко розуміє ціну цього міста. Для них це не просто чергова точка на мапі — це потенційний плацдарм, з якого можна розкручувати подальший наступ у напрямку Добропілля», — повідомляє військовий.

Весняний наступ окупантів «забуксував»

Російські окупанти не здатні розпочати анонсований масштабний наступ через низку факторів. Військовий експерт Павло Нарожний пояснює, що погодні умови зараз працюють проти будь-якої активності.

«Лопату ми втикаємо в окопі й там відразу з’являється вода. У таких умовах воювати практично нереально. Я вважаю, що наступ може початися наприкінці квітня — на початку травня. Коли буде дуже довга суха погода», — зазначив Нарожний.

Крім бездоріжжя, РФ відчуває гострий брак резервів. Для повноцінного прориву потрібен «ударний кулак» щонайменше з 60-70 тисяч особового складу (як було на Сумщині), якого ворог наразі не має.

Також Нарожний прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що співвідношення російських втрат становить 62% убитих проти 38% поранених. За словами експерта, це прямий наслідок роботи українських дронів та артилерії, які створюють глибокі зони ураження. Евакуювати поранених з поля бою для росіян стало майже неможливо, тому командуванню РФ простіше «списати» їх, залишаючи помирати в окопах, аніж лікувати.

Що каже Генштаб

Згідно з офіційними даними військового командування, окупанти не полишають спроб прорвати оборонні рубежі української армії на сході та півдні країни.

«Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту», — повідомляють у Генеральному штабі.

Найбільш напруженою залишається ситуація на таких напрямках:

Покровський напрямок: тут українські захисники зупинили 24 штурмові дії агресора. Бої точилися в районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне та Новоплатонівка.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Костянтинівський напрямок: ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 21 ворожу атаку в районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового та Мирного.

Лінія фронту / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Також інтенсивні бойові дії тривають на Лиманському та Слов’янському напрямках, де захисники відбили 6 та 7 спроб просування ворога відповідно. На Краматорському напрямку наступальних дій з боку окупантів минулої доби не зафіксовано.

Російська армія також продовжує активно застосовувати авіацію та безпілотники для ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

«Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню», — констатують у відомстві.

Під ударами авіації опинилися низка населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, серед яких Покровське, Олександрівка, Гуляйпільське та Придніпровське.

Втрати Росії у війні проти України

У відповідь на атаки ворога авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали результативних ударів по об’єктах армії РФ. Було уражено три райони зосередження живої сили, сім артилерійських систем, п’ять пунктів управління БпЛА та командно-спостережний пункт противника.

Загальні втрати російських загарбників за минулу добу склали 780 осіб особового складу. Крім того, українські військові перетворили на брухт значну кількість ворожої техніки:

3 танки;

20 бойових броньованих машин;

56 артилерійських систем;

1 реактивну систему залпового вогню;

1 засіб протиповітряної оборони;

243 одиниці автомобільної техніки та важку вогнеметну систему.

понад 2100 безпілотних літальних апаратів.

«Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту», — підсумували у Генеральному штабі ЗСУ.