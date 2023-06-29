Контрнаступ ЗСУ: Маляр детально розповіла, де атакує українська армія і наскільки вона просунулася

ЗСУ під час контрнаступу мають успіхи на Бахмутському на Бердянському напрямках. Зокрема, у напрямку Кліщіївки українські військові просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м. На Бердянському напрямку є просування 1300 м.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно", - написала вона.

ПІВДЕНЬ

За даними Міноборони, на напрямку Рівнопіль – Володине Сили оборони мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Вони "знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад". На Запорізькому та Мелітопольському напрямках також ЗСУ нищать окупантів.

"Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсона", - зазначила Маляр.

СХІД

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Та попри важкі двобої, Сили оборони просуваються вперед. Боротьба уже триває на флангах Бахмута.

"На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат. Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах", - йдеться у дописі посадовиці.

Маляр додала, що окупанти підтягують до Бахмута резерви і чіпляється за місто усіма своїми силами.

Як повідомляли у Генштабі, під Бахмутом ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу. Крім того, наступ ведеться також на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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