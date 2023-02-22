"Контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже навесні": Годжес похвалив роботу українського Генштабу

Контрнаступ ЗСУ може початися навесні, для цього Україні необхідно натренувати і підготувати своїх військових до наступних кроків через декілька місяців.

Командувач армії США в Європі (2014-2017) Бен Годжес спрогнозував, що контрнаступ Збройних Сил України може розпочатися навесні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За даними Генштабу, Росія зараз наступає на Сході з 6 напрямків, на яких ведеться активний наступ.

"Звичайно Генштаб провів чудову роботу, досягнувши усього можливого з наявних ресурсів, та дотримуючись дисципліни щодо захисту інформації стосовно українських планів. Це говорить про дуже професійну роботу Генштабу", — зазначив Бен Годжес.

Також він додав: "Я можу уявити, що йому (Генштабу ЗСУ - ред.) відомо про те, що Крим є найважливішою частиною цієї війни і що треба знайти спосіб його ізоляції та подальшого звільнення".

Годжес зауважив, що російські сили мають жахливу логістику, російські командири ненавидять один одного і постійно борються один з одним, зокрема Шойгу і Пригожин.

"Я також думаю, що Генштаб бачить, що неймовірно хоробрі українські бійці, територіальна оборона та інші сили, які ведуть боротьбу біля Бахмуту, можуть продовжувати це робити, що дозволить Україні натренувати і захистити свою більш підготовлену частину важчого озброєння та людей і підготувати їх краще до наступних кроків через декілька місяців", - сказав Бен Годжес.

Нагадаємо, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес також закликав союзників надати Україні все необхідне озброєння, зокрема, й для того, щоб звільнити окупований Крим. Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін не планує проводити переговори з Україною.

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