Контрнаступ ЗСУ можна вважати успішним – пояснення Єрмака

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з урахуванням можливостей української армії, контрнаступ Збройних сил України був успішним. Він зазначив, що військові адаптуються до умов на фронті "переходять від наступу до оборони на кілька місяців". Наразі українські військові "не збираються зупинятися".

Про це він розповів в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo.

Єрмак, на прохання журналістів прокоментувати негативні оцінки контрнаступу ЗСУ, наголосив, що "очікування мають відповідати можливостям".

"З урахуванням наданих можливостей (озброєння, отриманого від західних союзників - ред.) контрнаступ пройшов цілком успішно", - зауважив він.

Він також підкреслив, що у Росії є дещо перевага повітрі завдяки більшої кількості літаків. А в ЗСУ натомість став помітним деякий дефіцит боєприпасів і протимінної техніки.

"Війна не заморожена. Ми не збираємося зупинятися, поки не виграємо і не звільнимо всі наші території", - резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, представники Білого дому повідомили лідерам Конгресу, що без допомоги США існує ризик перемоги Росії у війні проти України за кілька місяців.

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