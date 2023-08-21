Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку: Маляр розповіла, скільки території звільнено

Українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут, зазначили у Міноборони України.
Від початку наступу на Бахмутському напрямку українські війська звільнили 43 кв. км біля міста.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center у понеділок, 21 серпня.
Також вона додала, минулого тижня ще 3 кв. км було звільнено. За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.
Додамо, що південь Бахмута - це Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка.
"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута", - сказала Маляр.
Як повідомляли раніше в ISW, російська армія має серйозні проблеми на всіх ділянках фронту.
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