Контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку: Маляр розповіла, скільки території звільнено

Українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут, зазначили у Міноборони України.

Від початку наступу на Бахмутському напрямку українські війська звільнили 43 кв. км біля міста.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center у понеділок, 21 серпня.

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Також вона додала, минулого тижня ще 3 кв. км було звільнено. За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.

Додамо, що південь Бахмута - це Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута", - сказала Маляр.

Як повідомляли раніше в ISW, російська армія має серйозні проблеми на всіх ділянках фронту.

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