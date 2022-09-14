Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: Данілов назвав співвідношення втрат України та РФ

Під час контрнаступальної операції на Харківському напрямку, незважаючи на її успішність, українська армія все ж зазнала втрат.

Водночас, якщо брати у співвідношенні з армією РФ, втрати Росії у 9-10 разів більші, попри те, що вони були у зручній позиції - обороні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"На одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив Олексій Данілов.

За його , завдяки ефективному виконанню завдань українськими воїнами у випадку з контрнаступом на Харківщині все вийшло з точністю до навпаки.

Зауважимо, за уточненими даними Міноборони, у Харківській області ЗСУ від 6 вересня у межах контрнаступу українські військові звільнили 388 населених пунктів. Це - близько 8500 квадратних кілометрів, де проживає понад 150 тис. людей.

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

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