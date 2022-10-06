Контрнаступ ЗСУ на Харківщині не досягнув кульміації і просувається на Луганщину - ISW

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину.

Армія Російської Федерації не змогла утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець. Окупантам не вдалося використати їх як природні кордони, щоб запобігти просуванню ЗСУ на вразливі ділянки окупованого Росією північного сходу України.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Американські аналітики наголошують, що місцевість західної частини Луганщини підходить для ведення швидкої маневреної війни. Саме її українські сили ефективно використовували в східній частині Харківської області на початку вересня. Наразі немає жодних ознак того, що російські військові істотно укріпилися у західній частині Луганської області, зауважую в ІSW.

"Рівнічні та південні контрнаступи України, імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет захисту одного району операцій на шкоду іншому",- йдеться у звіті.

Саме це один з факторів, який потенційно підвищує ймовірність успіху України в обох районах, зауважують фахівців Інституту.

Нагадаємо, розпочалася 225 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. РФ не припиняє спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу.

Читайте також: