Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: експрацівник СБУ описав, як можуть діяти українські війська

Найімовірніше, міських боїв у Херсоні не буде.

Точні плани ЗСУ щодо контрнаступу на Херсонщині невідомі, проте, можливо, вони максимально обходитимуть обласний центр, братимуть російських військових у кільце та оперативне оточення.

Таку думку експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак висловив "24 каналу".

Він зазначив, що, найімовірніше, міських боїв у Херсоні не буде, адже українське командування цінує життя військових і цивільних.

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"Це не наша тактика. Ми побачили, що наші військові не йдуть "стінка на стінку", а намагаються обійти міста та великі скупчення росіян там", – пояснив він.

Він додав, що українські військові не дадуть можливості російським бійцям розв'язати міські бої. Водночас окупанти якраз не проти це зробити.

"Знаю, що росіяни вже мінують окремі ділянки в Херсоні, облаштовують снайперські точки у багатоповерхівках тощо. Тому я думаю, що ЗСУ будуть максимально обходити місто та брати росіян в кільце й оперативне оточення", – вважає експрацівник СБУ.

Ступак гадає, що українські бійці будуть змушувати окупантів "зробити жест доброї волі", залишити техніку та вийти з Херсона. ЗСУ також братимуть загарбників у полон.

Експерт запевнив, що одразу після звільнення Херсона багато країн Європи, які до цього мали нейтральну позицію, захочуть допомогти Україні зброєю.

"В нас буде ще більше союзників. Адже коли бачать перемогу, то простіше "ставити" на переможця, ніж на того, хто програє. Вони побачать перспективу контрнаступу ЗСУ", – пояснив фахівець.

Він наголосив – якщо президент РФ Володимир Путін втратить Херсон, то попри окуповані Бердянськ та Мелітополь, вже буде видно перспективу завершення війни.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: останні новини

ЗСУ вже зачистили один "котел", до якого потрапили російські війська. Наразі лінія фронту проходить напряму від Давидового Броду до Дудчан, від одного берега Інгульця до Дніпра. Тобто лінія фронту наблизилася до Берислава та проходить біля Милового.

Відомо, що 14 жовтня українські захисники на півдні знищили 10 ворожих дронів-камікадзе, міномет 120 калібру і влучили у спостережний пункт у Херсонському районі.

Як повідомили в СБУ, російські військові тікають з Херсонщини внаслідок українського контрнаступу та залишають на місці цілі склади з великою кількістю боєприпасів.

Зазначимо, що від початку жовтня ЗСУ деокупували 30 населених пунктів Херсонщини та 1170 кв. км територій області.

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