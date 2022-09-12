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Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському - Резніков пояснив причину

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському - Резніков пояснив причину

Фото: Associated Press

Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області.

Контрнаступ військових ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова Financial Times.

Повідомляється, що захисники завдали значних втрат окупантам у Херсонській області.

Окрім того, Генштаб зазначав, що 1200 чеченських солдатів було направлено для посилення російських позицій.

Резніков сказав, що чеченців використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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