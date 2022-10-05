Контрнаступ ЗСУ на Луганщині: місцева влада закликала жителів їхати якомога далі від лінії фронту

Є загроза як він снарядів, так і ворожих мін, якими всипані великі території Луганщини.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай порадив жителям окупованих територій в області виїхати якомога далі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

Про це Гайдай сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми зараз звертаємося до всіх жителів окупованих територій, щоб вони все таки або виїжджали кудись подалі від лінії фронту, або перебували здебільшого в укриттях. Тому що це війна, снаряд може прилетіти і розірватися десь біля військових, але уламками може зачепити і мирних жителів", – пояснив очільник області.

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Він наголосив, що російські загарбники дуже сильно мінують території.

"Це не тільки мости, шляхопроводи, дороги, якісь розв’язки. Це й адміністративні будівлі, розкидають міни – так звані пелюстки, які заборонені, тому що дуже сильно травмують людей. Цим всипані дуже великі території", – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, 5 жовтня Гайдай повідомив про офіційний старт декупації Луганщини. Так, українські війська вже підняли національні прапори в деяких населених пунктах області.

Вже ввечері голова області повідомив, що ЗСУ звільнили шість населених пунктів Луганщини.

Мапа війни - 5 жовтня: росіяни гатять з танків, мінометів, та артилерії на кількох ділянках фронту

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