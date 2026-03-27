ЗСУ вибили росіян з 470 кв км: Сирський повідомив про нові успіхи контрнаступу на півдні

Сили оборони України продовжують успішне просування на південному напрямку. На сьогодні українським захисникам вдалося відновити контроль над територією площею близько 470 квадратних кілометрів.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, попри запеклий опір окупантів та щільне мінування, українські підрозділи крок за кроком витісняють ворога із займаних позицій.

«Продовжуємо невпинно звільняти українську землю від окупантів завдяки мужності та нестандартним діям наших воїнів. З початку операції ми відновили контроль над близько близько 470 кв. км, знешкодивши понад 11 тисяч загарбників», — зазначив Сирський.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Триває 1493-тя доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час втрати військ РФ у живій силі (вбиті та поранені) перевищили 1,2 млн осіб.

Контратаки українських військ надалі демонструють успіхи на південному напрямку, формуючи як оперативні, так і стратегічні проблеми для російської армії напередодні весняно-літньої кампанії 2026 року проти «Поясу фортець».

Напередодні стало відомо, що бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади 8 корпусу ДШВ ЗСУ взяли під повний контроль село Березове.

