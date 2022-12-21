Контрнаступ ЗСУ на півдні: військовий експерт назвав передумови для деокупації Криму

Можливість деокупації українського півострова може з'явитися вже поточної зими.

Від дій на півдні залежить можливість зайти в Крим та почати звільнення півострова.

Про це сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Генерал також назвав головну умову успішного контрнаступу ЗСУ - ефективне поповнення резервів у період, поки армія країни-агресора не зібрала нові сили для удару.

"Я вважаю, якщо вдасться в такий спосіб зібрати резерви та ефективно їх застосувати, то це може дати щонайменше звільнення окупованих територій на окремих напрямках на півдні та сході", – сказав він.

ЗСУ можуть впритул підійти до Криму, припустив Романенко. Водночас він зауважив, що звільнення Криму – питання не лише військове, а й політичне.

"Тут необхідно мислити у військово-політичному ключі, оскільки, як відомо, ставлення до Криму з боку Російської Федерації особливе. Наші союзники побоюються і намагаються не допустити ескалації бойових дій із можливим застосуванням противником зброї масового ураження", – зауважив він.

Генерал уточнив, що має на увазі ядерну, хімічну та біологічну зброю.

Додамо, що Путін знову висловився про ядерну зброю.

Також очільник Кремля розглядає варіант удару з Білорусі, який може виявитися самогубним для нього.

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