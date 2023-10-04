Контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: українські військові просунулися біля Роботиного

Збройні сили України продовжують свій наступ біля села Роботине Запорізької області. Вони просунулися там на відстань до 600 метрів.

Про це розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, українські воїни продовжують закріплюватися на займаних рубежах.

"Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. На визначених напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - заявив Штупун.

Крім того, захисники продовжують тиск і на Мелітопольському напрямку. За останні три дні нашим захисникам удалося взяти в полон 25 окупантів.

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"Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, на захід від Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. На штурм ворог кидає вже і еліту - десантні війська. Але зазнає втрат", - додав спікер.

Контрнаступ ЗСУ

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

З передової повернувся наш кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, який розповів про ситуація на фронті та про перебіг контрнаступу на Запорізькому напрямку.

Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні.

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