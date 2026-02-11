Контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: експерт пояснив паніку російських воєнкорів

ЗСУ на фронті / © Associated Press

В інформаційному просторі ворога з’явилася низка повідомлень про нібито початок контрнаступальних дій Збройних Сил України в районі адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Попри активність російських «воєнкорів», офіційного підтвердження таких дій від українського військового командування наразі немає.

Про це розповів військовий оглядач, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко для «24 Каналу».

За словами експерта, в районі Гуляйполя Запорізької області російська армія дійсно зосередила значну кількість живої сили та засобів. Однак стратегічна перевага залишається за українськими захисниками, які контролюють панівні висоти навколо міста.

«Такою можливістю, звичайно, гріх не скористатися, тому там просто посилилися артилерійські удари. І по ворожих суміжниках, якщо знаходиться слабке місце, завдаються удари», — пояснив Тимочко.

Експерт наголосив: доки Генеральний штаб ЗСУ не підтвердить проведення контрнаступальної операції, коректно говорити лише про активізацію бойових дій. Ймовірно, українські підрозділи намацали слабкі місця в обороні противника та методично їх знищують.

Пропаганда для прикриття провалів

Тимочко схиляється до думки, що заяви про «масштабний наступ ЗСУ» є елементом російської інформаційно-психологічної операції. Ворог намагається створити інформаційний шум, щоб замаскувати власні проблеми на фронті, зокрема технічні.

«Більшою мірою схиляюся до думки, що це один з елементів російської пропаганди, який наклався на припинення використання росіянами Starlink і на обмеження роботи в Росії Telegram. Тому для виправдання провальних операцій російських командирів вони і накручують ситуацію про начебто наступ ЗСУ», — підкреслив оглядач.

Така тактика дозволяє окупантам згодом заявити про «героїчне відбиття атаки», приписавши собі перемогу над неіснуючим наступом, незважаючи на проблеми зі зв’язком та комунікацією.

Військовий оглядач нагадав, що Сили оборони України постійно проводять контратаки та локальні контрудари не лише на Запорізькому напрямку, а й на інших ділянках фронту — біля Покровська, Добропілля чи Куп’янська. Це частина активної оборони.

«Потрібно дочекатися офіційних коментарів щодо цього, адже ситуація виглядає так, що, імовірно, відбулися контрудари, але чи це — контрнаступ, наразі важко підтвердити чи спростувати», — підсумував експерт.

Він також додав, що підготовка до реального масштабного наступу потребує залучення значних резервів та, головне, режиму інформаційної тиші.

Нагадаємо, українські Сили оборони повідомили про звільнення села Косівцеве у Запорізькій області. Про успішну операцію раніше заявили у пресслужбі 33-го окремого штурмового полку.

Зазначалося, що підрозділи полку проводять пошуково-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах цих заходів населений пункт було зачищено від російських військових та взято під повний контроль Сил оборони України.

Водночас у Генеральному штабі інформували, що на Олександрівському напрямку російська армія здійснила дві атаки — у напрямках Іванівки та Зеленого Гаю.