Контрнаступ ЗСУ триватиме не кілька тижнів: прогноз головнокомандувача армії країни НАТО

Головнокомандувач чеської армії генерал-лейтенант Карел Рехка вважає, що контрнаступ ЗСУ триватиме ще довго, тому західним партнерам України потрібно налаштуватися на тривалу підтримку і бути готовими мати справу з ворожою Росією навіть після закінчення війни.

Заяву начальника генштабу армії країни НАТО цитує Reuters.

“Це [контрнаступ] не схоже на фільм про Другу світову війну. Це потребує часу. У загальній картині я думаю, що наразі в жодної зі сторін немає спроможності досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", - заявив Карел Рехка.

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Він наголосив, що Чеська Республіка все ще має зброю на складах, яку може надати Україні, зокрема, важку техніку, не уточнивши, про що саме йдеться.

Генерал Карел Рехка також передбачив, що Москва з часом діятиме менш передбачувано та створюватиме більш серйозну загрозу для Заходу навіть після завершення конфлікту в Україні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про фантастичні втрати України під час контрнаступу - "пів тисячі танків та 18 тисяч бронемашин".

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