Контрнаступ ЗСУ: окупанти стягують інженерну техніку на Луганщину, щоб укріпити позиції

Російські окупанти стягують інженерну техніку до Кремінної та Сватового на Луганщині, щоб підготуватися до оборони. Оскільки скоро там будуть ЗСУ.

Окупанти, які бачать успіхи української армії, намагаються підготувати оборону в Кремінній та Сватовому на Луганщині. Росіяни стягнули туда інженерну техніку.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, Збройні сили України за минулу добу звільнили села "За минулу добу Збройні сили України звільнили село Глушківка у Харківській області та село Греківка в Луганській області.

“Зараз контрнаступальна операція на Сході України продовжується. Противник дуже посилено готує Кремінну та Сватове до оборони. Вони стягують туди цивільну та військову інженерну техніку", - наголосив Сергій Череватий.

Він також додав, що готуватися до оборони росіянам заважає українська артилерія, яка завдає ударів та знижує ефективність сил противника.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові станом на 7 жовтня продовжують контрнаступ відразу на двох напрямках: в Харьківській та Херсонській областях. Деокупують території також і на Луганщині. Водночас окупанти роблять активні спроби зламати українську оборону по лінії Горлівка – Бахмут – Піски. Проте особливого успіху противник не має.

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