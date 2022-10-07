Контрнаступ ЗСУ отримав нові можливості: експерт про важливу перемогу на Херсонщині

Збройні сили України, звільнивши село Давидів Брід у Херсонській області від окупантів, отримали дуже важливий плацдарм для подальшого контрнаступу на півдні.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко на Youtube-каналі ТСН.

"Давидів Брід має дуже важливе значення саме по розширенню плацдарму по лівому берегу від Інгульця. Саме в цьому районі почались іще влітку дії щодо зайняття локацій, зайняття позицій щодо подальшого розширення плацдарму Збройними силами України, які форсували Інгулець. Це досить вигідний населений пункт, який відкриває можливості Збройним силам України по основному шляху в напрямку Берислава виконувати контрнаступальні дії. Саме зараз вони вже відбуваються", - пояснив військовий експерт.

За його словами, основні контрнаступальні напрямки залежать від наявності там логістичної артерії - автомобільної дороги, якоїсь траси, залізниці.

"Це все між собою пов'язано, тому що логістика вирішує майже все, це номер один в успіху того чи іншого контрнаступу на тому чи іншому плацдармі. Тому Давидів Брід - найголовніша локація, яка дозволяє нам відкрити північний напрямок контрнаступу в напрямку Берислава. Інший напрямок - північно-східний, він розпочався трохи раніше, ніж було звільнено Давидів Брід... Тому з двох напрямків відбувається контрнаступ ЗСУ до Берислава, а з Берислава це вихід через Козацьке в зону Каховки", - пояснив Коваленко.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів.

Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому.

Арестович навів статистику втрат окупантів у Херсонській області:

"У мене є дані щодо їхнього угруповання. У них майже 2500 убитих за цей місяць, саме на правому березі. Десь із 25 тисяч, які там були, кожен десятий убитий і ще двоє поранені. Інші — недоїли та деморалізовані. Ось доля Херсонського угруповання, це останні російські елітні частини кадрові, які там були".

Раніше французький генерал Домінік Трінкан припустив, що вже восени українські війська можуть відбити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включаючи обласний центр.

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