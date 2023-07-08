Контрнаступ ЗСУ: Подоляк розповів, на якому він етапі і що очікувати далі

Подоляк заявив, що наразі триває один з етапів українського контрнаступу. На його думку, він відбувається успішно попри заяви деяких офіційних осіб Заходу.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, на якому етапі зараз контрнаступ ЗСУ і що українським військовим бракує для початку ефективного просування вперед.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Meduza.

"Зараз триває перша фаза наступальних операцій на різних напрямках - Запорізькому, Донецькому, південному. Десь [ЗСУ] вже вгризаються в перший ешелон [оборони] і в цей же час збільшують інтенсивність [ударів по Росії для] виснаження [її] резервів, щоб не було можливості їх мобільно перекидати", - розповів Подоляк.

За його словами, перший етап контрнаступу зосереджений на тому, щоб формувати поле бою як таке. Під час цього українським військовим вдається просуватися вперед.

"Саме це зараз відбувається. І [ЗСУ] на багатьох напрямках вдається зачепитися, просуватися на кілометр, півтора, два вперед. Мені здається, це дуже добре і далі буде накопичувальний ефект", - вважає Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що обсяг оборонних споруд у Росії дуже великий. Це, зокрема, фортифікаційні конструкції та нескінченні мінні поля. Але Україна, за словами Подоляка, була до цього готова і тепер керівники держави дивляться на перспективи контрнаступу з оптимізмом.

Що потрібно Україні для контрнаступу

За словами Михайла Подоляка, Україні потрібні далекобійні ракети, щоб бити по тиловому забезпеченню. Також бракує авіаційного компонента - винищувачів, щоб відігнати російську балістику (С-300 і С-400) і тактичну авіацію. Не вистачає і штурмовиків - вони зараз "фундаментально необхідні" і дозволять "прорубувати свого роду просіки в оборонних спорудах Росії". Також "хронічно не вистачає" снарядів важкого калібру.

Радник керівника ОП зауважив, що щодо стратегії і тактики резюме дає виключно головнокомандувач, верховний головнокомандувач, або представник Генштабу.

"На мій погляд, це тільки початок, перший епізод наступальних операцій. Мені здається, він іде ефективно. Це і наші партнери відзначають", - сказав Подоляк.

"Мене просто вражає, якщо чесно: невже всі вважали, що за такого обсягу накопиченого ресурсу в російської армії можна все (її оборону - ред.) прорвати і [піти] вперед? Ставка [на контрнаступ в України] фундаментальна. Хто програв, той програв. І тактичні поразки безсумнівно призведуть до падіння режиму в Російській Федерації", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, минає 500-й день від повномасштабного вторгнення РФ до України. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про українську визвольну війну.

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