Контрнаступ ЗСУ: польські полковники пояснили умову, за якої Україна зможе переломити ситуацію на фронті

Останнім часом з’являється все більше інформації про підготовку українського контрнаступу. Найближчі тижні будуть вирішальними.

Таку думку висловив полковник Збройних сил Польщі Анджей Кручинський для WP.

На його думку, Україна матиме перевагу, оскільки російська техніка застаріла, але щоб переломити ситуацію ЗСУ потрібно знайти слабкі місця суперника.

"Україні, щоб переломити ситуацію, потрібно спочатку шукати слабкі місця в супернику. Найближчі тижні будуть вирішальними. Пам’ятайте, що весняна погода не сприяє переміщенню важкої техніки. Часто приймається рішення про атаку, але очікуються оптимальні погодні умови. Тільки тоді ви зможете замаскувати дії своїх підрозділів, перешкодити обороні противника та скористатися технологічною перевагою. І саме Україна матиме перевагу перед архаїчною російською технікою, вивезеною зі складів... Однак їм (українцям. - Ред.) потрібно спочатку побачити, де вони можуть вкусити", – вважає полковник Анджей Кручинський.

Інший полковник війська Польського Мацей Матисяк вважає, що український контрнаступ може бути успішним, якщо його здійснять навчені українські солдати із використанням західної техніки.

" У найближчі три місяці з'ясується: хто що може. Обидві армії борються. Як боксери...", – каже полковник Мацей Матисяк.

Анджей Кручинський зауважує, що Україна зробить усе, щоб отримати максимум під контрнаступу. Утім, у цьому контексті він нагадав приказку, яка говорить, що краще захищатися, аніж нападати.

"Це буде добре продумана стратегія", - вважає Кручинський, говорячи про контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що на Україну чекає важка боротьба з окупантами РФ навесні та влітку 2023-го. Штати обіцяють допомогти Києву вирішити проблему боєприпасів.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ключові події у війні мають статися вже 2023 року. Однак це має бути несподіванкою для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.

Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь вважає, що війна зараз перебуває у критичній точці.

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