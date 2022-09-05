Контрнаступ ЗСУ помітно розвивається на кількох напрямках - ISW

Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Наразі військові прагнуть послабити передові російські сили, використовуючи далекобійну артилерію та ракети для ураження стратегічних об'єктів у тилу ворога.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, зазначили аналітики. Оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян необхідних постачань, порушити їхнє командування та контроль і послабити їхній моральний дух, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть.

"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій. А також ​​здійснюватимуть запеклі артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та українські війська, що наступають", - йдеться в аналітичному звіті.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові на півдні руйнують логістику противника, знищують системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.

"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

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