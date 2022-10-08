Контрнаступ ЗСУ породив надію про закінчення війни до Різдва — The Times

Західні політики сподіваються на перемогу України до кінця року

Контрнаступ ЗСУ породив надії та прогнози серед європейських політиків, що такими темпами Україна може здобути перемогу вже до кінця цього року.

Про це пише у своєму матеріалі видання The Times.

Журналісти посилаються на слова британського високопосадовця, який припускає, що "ЗСУ відтіснять окупантів на кордони 23 лютого вже до Різдва". Але він зазначив, що це станеться у тому випадку, якщо контрнаступ продовжуватиметься такими ж темпами.

The Times пояснює, що думка західних політиків ґрунтується не на даних розвідки, а на досягненнях ЗСУ під час контрнаступних операцій.

Цієї ж думки дотримується і колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес.

"Виходячи з усього того, що ми бачимо, є відчуття колапсу, принаймні на Донбасі, і я вірю, що до кінця року росіяни будуть витіснені за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки", — вважає військовий.

Ходжес додав, що поворотним моментом може стати звільнення українськими військами Херсона, після чого ЗСУ наблизяться до Криму та зможуть вражати цілі наданою Заходом артилерією.

"Якщо вони це зроблять, то, відверто кажучи, окупанти в Криму потрапляють у пастку", - додав Ходжес.

Іншу думку щодо розвитку подій має політолог Маттіа Неллес. Він не вірить у закінчення війни до кінця року через велике скупчення російських військ у Херсоні.

Співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді підкреслює, що жодна зі сторін не вичерпала своїх військових можливостей та працює над створенням більш вигідних тактичних і стратегічних позицій, щоб продовжити бойові дії у 2023 році.

"Температура вдарить на полі бою, солдатам стане важче діяти і їхня здатність проводити наступальні операції буде обмежена", - вважає експерт.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

За офіційною інформацією, станом на 7 жовтня ЗСУ вдалося звільнити понад 2 400 квадратних кілометрів території України на півдні. Генштаб додав, що уже деокупували близько 60 населених пунктів, серед них: 6 населених пунктів - у Херсонському районі і 61 - у Бериславському.

У Генштабі заявляють, що росіяни надалі зазнають значних втрат на півдні України.

США змотивовані контрнаступом ЗСУ і дали нову зброю

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