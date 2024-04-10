Контрнаступ ЗСУ: приголомшлива обіцянка Зеленського та натяки на зраду

Зеленський натякнув, що під час останнього наступу Україна була саботована зсередини.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що минулорічна спроба контрнаступу України проти Росії була “не настільки успішною”, і пообіцяв, що наступна спроба завдати удару у відповідь Росії продемонструє більший прогрес.

Про це він повідомив в інтервʼю Politico.

Не вдаючись у деталі, Зеленський натякнув, що під час останнього наступу Україна була саботована зсередини, зазначивши, що “росіяни знали, куди ми збираємося атакувати”, і пообіцявши, що “історія покаже”, як це сталося.

Нагадаємо, в інтервʼю Bild президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має план нового контрнаступу і здатна перемогти російську армію. Але для цього нам потрібна сучасна зброя.

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