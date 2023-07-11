Контрнаступ ЗСУ: рекордна кількість росіян здалися в полон на одному з напрямків

Росіяни все частіше здаються в полон в Україні

На Таврійському напрямку за минулу добу в полон здалися 19 росіян, що свідчить про низький морально-психологічний стан ворога.

Про це розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

"За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб. У попередню добу було 10 полонених. Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме під час проведення наступальних дій угруповання "Таврія", - зазначив він.

Сили оборони минулого дня проводили як наступальні дії, так і ефективно діяли в обороні.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог змушений підтягувати резерви. На одній з ділянок фронту окупанти залучили загони зі складу батальйону "Ахмат - Восток", - повідомив Шершень.

Сьогодні ворожі штурми тривають на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

"Даємо відсіч, не втрачаємо позицій. У районі Мар'їнки та Авдіївки ми перебуваємо в активній обороні. Обороняємося. Не допускаємо просування ворога, який просто періодично докладає максимальних зусиль, аби хоч якось заволодіти нашими позиціями", - зазначає Шершень. За його словами, окупанти хочуть захопити Мар'їнку. "Але ми робимо все, даємо відсіч і не втрачаємо позицій", - наголосив він.

Тим часом Збройні сили України захопили панівні висоти під Бахмутом на Донеччині та утримують вогневий контроль над містом. Тим часом на кордонах Запорізької та Донецької областей українські оборонці продовжують вести контрнаступальні дії.

Читайте також: