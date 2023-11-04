Контрнаступ ЗСУ: скільки окупантів та техніки знищено за 5 місяців – експерт підрахував

Військовий експерт розповів, скільки солдатів РФ було знищено під час контрнаступу ЗСУ.

Український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що від червня по жовтень 2023 року, за час контрнаступу, Збройні сили України вже знищили понад 93 тисячі особового складу армії РФ.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Експерт також підрахував російську техніку, яку окупанти втратили за цей період, зокрема:

танки – понад 1400;

ББМ – понад 2350;

ствольна артилерія – понад 3 750;

РСЗВ – 271;

ППО – 230;

автотранспорт – понад 3380;

спецтехніка – 561.

"Я собі дозволю підбити небагатослівний підсумок. Якби не ця інтенсифікація бойових дій, більшість цієї маси сил і засобів, стала б фундаментом для накопичення та подальшого залучення. Подумайте над цим. І так, найголовніше. Усі пам'ятають, що "курчат по осені рахують". В даному, конкретному випадку, по грудень 2023 року. А він ще не настав. Як кажуть, Stay Tuned і…", - резюмував експерт.

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія невдало випробувала носії ядерної зброї "Ярс" і "Булава".

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