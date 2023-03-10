Контрнаступ ЗСУ та оперативна пауза: експерт пояснив, що відбувається на фронті

На фронті до середини квітня може тривати оперативна пауза. Проте окупанти намагатимуться просуватися на Донбасі та півдні Запорізької області.

До середини квітня на фронті може тривати оперативна пауза. ЗСУ підуть у контрнаступ, коли польові дороги стануть задовільного для просування стану.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, оперативна пауза буде тривати, поки підсохнуть польові дороги. Проте окупанти будуть намагатися просуватися на Донбасі та півдні Запорізької області. Водночас росіяни можуть атакувати залізничну інфраструктуру України, щоб ускладнити логістику допомоги Заходу.

"Де саме відбуватиметься контрнаступ? Це може бути південь Запорізької області, можливо, інші напрямки російсько-українського фронту, але він обов'язково розпочнеться", -наголосив військовий експерт.

Також він додав, що деокупувати всі українські території одночасно не можна. Контрнаступу ЗСУ розділять на 5 або 6 етапів. Водночас окупанти будуть тікати й з півдня Херсонщини, коли українська армія підуть у контрнаступ у Запорізькій області.

"Але варіант такого розвитку ситуації можливий за умови стабільних поставок і ракет до РСЗВ HIMARS та високоточних артилерійських снарядів. Цих снарядів має бути така кількість, щоб повністю покривати потреби українських Сил оборони", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що українські військові роблять все можливе, щоб стримати сили окупантів та не дати їм реалізувати свої плани у Бахмуті.

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