Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали нові дані про звільнені території України

У Міністерстві оборони України оновили інформацію про звільнені території України.

ЗСУ станом на 12 вересня вдалось звільнити від російських окупантів майже 6 тис. квадратних кілометрів української території.

Про це у соцмережах повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Майже 6 тис. кв. км", - написала Маляр.

Нагадаємо, понад 20 населених пунктів Харківщини звільнили ЗСУ за добу. Наразі там проводять зачистку територій. На окремих ділянках фронту українські війська вийшли на державний кордон з країною-агресоркою.

Також контрнаступ військових ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

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