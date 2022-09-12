Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали нові дані про звільнені території України

У Міністерстві оборони України оновили інформацію про звільнені території України.
ЗСУ станом на 12 вересня вдалось звільнити від російських окупантів майже 6 тис. квадратних кілометрів української території.
Про це у соцмережах повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Майже 6 тис. кв. км", - написала Маляр.
Нагадаємо, понад 20 населених пунктів Харківщини звільнили ЗСУ за добу. Наразі там проводять зачистку територій. На окремих ділянках фронту українські війська вийшли на державний кордон з країною-агресоркою.
Також контрнаступ військових ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.
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