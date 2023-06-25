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Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони України озвучили приголомшливі втрати російської армії

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони України озвучили приголомшливі втрати російської армії

Фото: Associated Press

Йдеться про втрати ЗС РФ за період 19-25 червня. 

Під час наступальних дій ЗСУ російська армія за тиждень втратила майже 5 тисяч окупантів та 700 одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 

Зокрема, втрати ворога за тиждень:

  • 4810 знищених окупантів, 
  • 692 одиниці озброєння та військової техніки

Павлюк зауважив, що йдеться про період 19-25 червня. 

Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ:

  • 46 танків
  • 77 бойових броньованих машин
  • 187 артилерійських систем
  • 14 РСЗВ
  • 21 установка ППО
  • 164 одиниці автотехніки
  • 30 одиниць спецтехніки

Окрім цього, українські захисники збили 4 гелікоптери, 48 ворожих ракет та 101 БпЛА.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 25 червня бойові втрати ЗС РФ становлять уже понад 224 630 окупантів. За минулу добу українські військові сили ліквідували 720 російських загарбників.

Додамо, що ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
6770
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