Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони повідомили, скільки територій вже звільнено

За час контрнаступу українські військові звільнили близько 270 кв км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю "Голос Америки".

"Загалом за час цих наступальних дій звільнено близько 270 кв. км. У нас йдуть звільнення по Бахмутському напрямку та Південний фланг. Некоректно оцінювати за шкалою добре/погано, багато/мало, тому що військові мають декілька задач під час наступальної операції, і це не тільки виключно просування вперед.

Їхнє завдання – створити умови, за якими можна буде просуватися, тому що ворог готовий до таких дій. Бо росіяни розуміли, що ми рано чи пізно будемо звільняти наші території і тому вони одразу, як тільки їх захоплювали, вже й укріплювали рубежі і там на сьогодні три лінії оборони та друга, до якої ми підійшли, це вже не просто замінування тут і там. Ми пройшли далі, і це вже бетонні укріплення під ключовими панівними висотами, і це теж дуже складна перепона, яку треба долати", - сказала вона.

Нагадаємо:

Українські військові за п’ять тижнів наступу звільнили майже стільки ж територій, скільки російські війська захопили за шість місяців, підрахував американський Інститут вивчення війни. Зокрема, українські війська зазнали обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського на Донеччині.

У Міноборони 17 липня відзвітували, що армія РФ наступає на одному з напрямків, а ЗСУ просуваються біля Бахмута. Зокрема, російські війська намагаються просуватися на Куп’янському напрямку Харківщини.

Відомо, що на одному із напрямків контрнаступу ЗСУ просунулися вглиб оборони ворога до 1 км. Так, ЗСУ мають успіхи на Бердянському напрямку. Наразі на півдні тривають важкі бої із російськими військами.

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