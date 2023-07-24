Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони повідомили, скільки території вже звільнили

Українські військові досягли значних успіхів у звільненні території від російських окупантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

"Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили понад 192 кв. км території, за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили понад 12 кв. км", - написала вона.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

"Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько 4 кв. км. Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки", - додала Маляр.

Що кажуть аналітики

Українським військовим вдалося деокупувати 53% землі, яка була захоплена російськими військами від моменту початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється у звіті ISW.

Дослідження, проведені експертами ISW з використанням проєкції Меркатора, засвідчили, що близько 53% території, захопленої російськими військами від лютого 2022 року, було звільнено українськими силами.

Відповідно до заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена, ЗСУ досягли прогресу у визволенні приблизно 50% території, яка була захоплена російськими військами від початку повномасштабного вторгнення РФ. Ця цифра відповідає оцінці експертів ISW щодо контролю над територією.

Однак, як підкреслюють експерти, оцінки контролю над територією можуть різнитися за використання різних джерел даних, методів вимірювання та прогнозів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії на ранок 24 липня становлять уже понад 242 620 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 660 російських загарбників.