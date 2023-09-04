Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони повідомили, скільки території вже звільнили

Упродовж минулого тижня сили оборони звільнили ще три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом площа деокупованої території становить 47 квадратних кілометри.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут.

"Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки і Озарянівки", - уточнила вона.

З її слів, протягом минулого тижня там було звільнено 3 квадратних км території.

Що кажуть аналітики

Українським військовим вдалося деокупувати 53% землі, яка була захоплена російськими військами від моменту початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється у звіті ISW.

Дослідження, проведені експертами ISW з використанням проєкції Меркатора, засвідчили, що близько 53% території, захопленої російськими військами від лютого 2022 року, було звільнено українськими силами.

Відповідно до заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена, ЗСУ досягли прогресу у визволенні приблизно 50% території, яка була захоплена російськими військами від початку повномасштабного вторгнення РФ. Ця цифра відповідає оцінці експертів ISW щодо контролю над територією.

Однак, як підкреслюють експерти, оцінки контролю над територією можуть різнитися за використання різних джерел даних, методів вимірювання та прогнозів.

Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські військові атакують ворога південніше Бахмута Донецької області.

Речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий заявив, що ворог повторює тактику Бахмута під час штурмів біля Куп'янська на Харківщині. Ворог задіює так звані роти "Шторм-Z", які є "менш вдалою" реплікою на ПВК "Вагнер". Крім цього, окупанти щодня здійснюють близько 500 артилерійських обстрілів та 18-20 авіанальотів у Куп'янському районі.

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