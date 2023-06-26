Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони приголомшили співвідношенням втрат Росії та України

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, тому несуть значні втрати як в особовому складі, так і техніці.

Під час контрнаступу України втрати особового складу російської армії за минулий тиждень у вісім разів більші, ніж ЗСУ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

За її словами, українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,

знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,

нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і бпла,

та вразили 7 складів боєприпасів ворога.

"Окрім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед яких - танки, гелікоптери, артилерійські системи. До прикладу, 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", - йдеться у дописі посадовиці.

Що відбулося на фронті протягом минулого тижня

За останніми даними Міноборони України, українська армія за тиждень під час наступу звільнила на півдні 17 кв.км, загалом - 130 кв.км. Зокрема, Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Щодо Бахмутського напрямку, то українська армія розпочала контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км.

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