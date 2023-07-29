Контрнаступ ЗСУ: у МВС розповіли, як щільно окупанти замінували території

Російські загарбники замінували території, щоб завадити наступу армії України.
Армія РФ щільно замінувала тимчасово окуповані території, аби уповільнити контрнаступальні дії Збройних сил України. Так, на одному квадратному метрі території, де триває наступ, – до чотирьох мін.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Ми, звичайно, розуміємо: чим більше ворог стоїть на тій чи іншій території, тим більша щільність замінування. Дві-три-чотири міни на одному квадратному метрі – це те, що ми маємо зараз на територіях, де ми здійснюємо наступальні дії. Тому йдемо повільно, ми маємо берегти наших людей. Звичайно, після цього ми маємо берегти техніку, щоб продавити ворога", – розповів він.
За словами Клименка, в Україні вже розміновано 130 тис. км² території.
"На землі або у воді ми знешкодили понад 665 тис. вибухонебезпечних предметів. І продовжуємо це робити. Ми продовжуємо набори до наших підрозділів піротехніків і саперів. У ДСНС таких фахівців уже 1300, і ми продовжуємо їх набирати та навчати. Ще 600 фахівців у Нацполіції, 200 осіб – у Нацгвардії. Це ті військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, які щодня розміновують наші території", – розповів міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, станом на ранок 29 липня окупанти вдвічі скоротили угруповання кораблів у Чорному морі.
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