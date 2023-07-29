Контрнаступ ЗСУ: у МВС розповіли, як щільно окупанти замінували території

Армія РФ щільно замінувала тимчасово окуповані території, аби уповільнити контрнаступальні дії Збройних сил України. Так, на одному квадратному метрі території, де триває наступ, – до чотирьох мін.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми, звичайно, розуміємо: чим більше ворог стоїть на тій чи іншій території, тим більша щільність замінування. Дві-три-чотири міни на одному квадратному метрі – це те, що ми маємо зараз на територіях, де ми здійснюємо наступальні дії. Тому йдемо повільно, ми маємо берегти наших людей. Звичайно, після цього ми маємо берегти техніку, щоб продавити ворога", – розповів він.

За словами Клименка, в Україні вже розміновано 130 тис. км² території.

"На землі або у воді ми знешкодили понад 665 тис. вибухонебезпечних предметів. І продовжуємо це робити. Ми продовжуємо набори до наших підрозділів піротехніків і саперів. У ДСНС таких фахівців уже 1300, і ми продовжуємо їх набирати та навчати. Ще 600 фахівців у Нацполіції, 200 осіб – у Нацгвардії. Це ті військовослужбовці, рятувальники, поліцейські, які щодня розміновують наші території", – розповів міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, станом на ранок 29 липня окупанти вдвічі скоротили угруповання кораблів у Чорному морі.

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