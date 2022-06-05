Контрнаступ ЗСУ у Сєвєродонецьку звів нанівець попередній наступальний прорив окупантів - Міноборони Британії

Українські захисники за останні 24 години здійснили контратаки у Сєвєродонецьку, 70% територій якого раніше захопили окупанти.
У Міноборони Британії заявили, що це звело нанівець "оперативний імпульс", який раніше набрали окупанти завдяки концентрації бойових підрозділів та вогневій потужності.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що на цьому напрямку Росія задіяла особовий склад, мобілізований з самопроголошеної "ЛНР". Ці люди погано оснащені і навчені. Порівняно з регулярними російськими військами, їм не вистачає важкої техніки.
У Британському Міноборони кажуть, що використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це кремлівська тактика, яку раніше застосовували в Сирії. Там Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для атаки на міські райони.
"Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, понесені регулярними російськими силами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку тривають зепеклі бої, ЗСУ потроху витісняють окупантів у місті. Зараз українські захисники контролюють 50% міста.
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