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Контрнаступ ЗСУ: в адміністрації Байдена порадили найкращий час для початку - Reuters

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Контрнаступ ЗСУ: в адміністрації Байдена порадили найкращий час для початку - Reuters

Фото: Міністерство оборони України

Розпочинати активні бойові дії проти окупантів радять після освоєння українськими воїнами найновішої зброї, наданої Сполученими Штатами.

Високопоставлений чиновник США радить Україні відкласти початок великого наступу проти російських військ, доки ЗСУ не отримають американську зброю, яка входить до останнього пакету військової допомоги, та не буде проведено навчання.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного посадовця адміністрації Байдена.

За його словами, під час консультацій США з Україною щодо контрнаступу йшлося про те, що розпочинати його доцілно тоді, коли українці приділять достатньо часу навчанню для оволодіння найновішою зброєю, яку було надано Сполученими Штатами в останному пакеті військової допомоги.

Посадовець на умовах анонімності також додав, що Сполучені Штати твердо дотримуються свого рішення не надавати танки Abrams Україні на тлі суперечки з Німеччиною щодо постачання танків.

Нагадаємо, США оголосили, що надішлють Україні сотні одиниць бронетехніки для використання в бойових діях.

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Дата публікації
Перегляди
2373
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