Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області: в ОК "Південь" повідомили, як просувається операція

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області триває і відбувається успішно. Оскільки військова операція ще триває, то гучних заяв до її завершення ніхто не робитиме.

Водночас російські війська продовжують чинити спротив на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Коли результати того заслуговують – ми інформуємо про це суспільство. Те, що відбувається зараз, то ви можете спостерігати та робити свої висновки. Ми маємо силу, потужність, тактику дій та продуману стратегію. А те, як воно буде реалізовано, нехай ворога здивує", – розповіла Гуменюк.

Вона також поінформувала, що по всій лінії зіткнення загарбники продовжують активно обстрілювати українські міста. Але це не прицільний вогонь, окупанти просто намагаються завдати максимальних збитків цивільній інфраструктурі та домогтися максимуму жертв серед цивільних.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту в Херсоні.

Антонівський міст пошкоджений, проте поки що придатний для користування.

Вдарили по переправі з Криму - поблизу Антонівського мосту пролунав вибух

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