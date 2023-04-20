Контрнаступ ЗСУ: в Раді анонсували сюрприз і для окупантів, і для українців

Веніславський повідомив, що наразі українське командування робить усе для максимальної шкоди противнику в районах Бахмута, Мар’їнки та Авдіївки.

Контрнаступ ЗСУ буде сюрпризом, який найменше очікують у Росії, а також може стати несподіванкою для багатьох українців.

Про це член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив у ефірі "Радіо Свобода".

"А коли це відбудеться (контрнаступ – ред.), яким чином, за якими напрямками – це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців", – заінтригував народний депутат.

Він звернув увагу, що росіяни вже бояться українського контрнаступу та активно обговорюють його у соцмережах та в ефірах телевізійних шоу.



Веніславський повідомив, що зараз командування ЗСУ, зокрема командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця" генерал Олександр Сирський, роблять усе задля завдавання максимальної шкоди російським загарбникам у районі населених пунктів, де тривають найзапекліші бої.

"Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території", – зазначив член комітету з нацбезпеки.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Напередодні в Міноборони України заявили, що не оголошуватимуть про початок контрнаступу, однак певні дії на фронті вже відбуваються.

Зауважимо, за даними The Washington Post на 12 квітня, контрнаступ України затримується через несприятливу погоду, повільне постачання військової техніки і нестачу боєприпасів.

Водночас у Newsweek із посиланням на злиті документи Пентагону поінформували, що початок контрнаступу ЗСУ був запланований на 30 квітня, однак ця дата може бути перенесена.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна розпочне контрнаступ, коли буде готова. Водночаскоментуючи питання озброєння, він сказав, що іноді офіційні особи з країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше".

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