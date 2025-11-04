Контрнаступ ЗСУ в районі Добропілля триває: ISW про успіхи української операції

ЗСУ. / © Associated Press

Українські зусилля з відрізання російського виступу на схід від Добропілля Донецької області, ймовірно, мають тактичний вплив на спроби РФ оточити український кишеню поблизу Покровська.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують: напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська посилюють тиск на Добропільський виступ, змушуючи армію Росії розпорошувати свої війська та ускладнюючи основні зусилля ворога поблизу Покровська.

Окупанти намагаються розширити та використати проникнення від серпня 2025 року, а також атакують на схід, північний схід та північ від Покровська. Втім, днями деякі підрозділи російських військ різко скоротили свою активність на Добропільському виступі, щоб зосередитися на наступальних операціях на північному та східному фланзі району Покровськ-Мирноград.

Окрім того, на цій ділянці фронту російське військове командування розгорнуло підрозділи морської піхоти для підтримки атак поблизу бази Добропільського виступу. Такі дії продемонструють, як українські зусилля з метою зупинити використання Росією свого прориву в Добропіллі зв'язали відносно елітні підрозділи російської морської піхоти.

“Українські зусилля на Добропільському виступі, ймовірно, уповільнили зусилля 51-го ЦАА щодо захоплення Мирнограда та оточення котла з півночі та північного сходу”, - йдеться у звіті.

В ISW наголошують: контратаки України проти виступу Добропілля під час спроб Росії оточити кишеню Покровська є помітним відхиленням від того, як українські сили реагували на попередні спроби Росії оточити їх. Сили оборони, наголошують аналітики, схоже, намагаються провести контрнаступ на іншому, але допоміжному секторі, щоб чинити тиск на один фланг російських зусиль з оточення.

Ситуація біля Добропілля. Мапи ISW.

Нагадаємо, аналітики ISW у новому звіті наголошують на тому, що війська РФ підбираються до Покровська. Ба більше, наголошують вони, схоже, окупанти почуваються все впевненіше в самому місті. Окрім того, загарбники починають створювати передові спостережні пости та позиції операторів безпілотників, оскільки окупанти накопичують достатню кількість живої сили в Покровську та «розміщуються» на цих позиціях.